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A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa, deteve, na madrugada de 27 de junho, quatro homens e apreendeu duas embarcações de fibra, 101 fardos de haxixe e 10 jerricãs, quatro dos quais ainda continham combustível.

Segundo a GNR, a operação teve início após o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) detetar uma embarcação de alta velocidade a navegar em direção à barra de Setúbal. A monitorização dos seus movimentos permitiu identificar um transbordo de carga para duas outras embarcações, situação que indiciava a prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Na sequência de uma ação conjunta entre as componentes marítima, terrestre e aérea, uma das embarcações foi intercetada, tendo sido detidos os seus ocupantes e apreendidos o produto estupefaciente e o combustível que transportava.

A segunda embarcação tentou fugir, mas acabou por ser intercetada junto à península de Tróia. Os seus tripulantes foram igualmente detidos e a embarcação, a droga e o combustível foram apreendidos.

No total, foram apreendidos 101 fardos de haxixe. Tendo em conta uma estimativa de 40 quilos por fardo, a GNR calcula que a quantidade total ascenda a cerca de quatro toneladas.

As autoridades apuraram ainda que um dos detidos se encontra em processo de expulsão do território nacional.

Os quatro homens foram presentes ao Tribunal Judicial de Setúbal para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Os detidos foram posteriormente conduzidos ao estabelecimento prisional de Setúbal.

Além do Destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa, a operação contou com meios do Destacamento de Vigilância Aérea e do Destacamento de Vigilância Móvel.

A GNR refere que mantém uma vigilância permanente da costa portuguesa, reforçando o dispositivo operacional para prevenir e combater a criminalidade transfronteiriça, em particular o tráfico de estupefacientes e outras atividades ilícitas associadas à utilização da via marítima.

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