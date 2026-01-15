Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As vítimas foram uma mulher de 86 anos e uma funcionária da idosa. Segundo as autoridades, os suspeitos entraram na residência da idosa e, sob ameaça de arma de fogo, levaram dinheiro e bens avaliados em milhares de euros.

Ainda de acordo com a PJ, os detidos tentaram posteriormente movimentar os cartões de débito e crédito da idosa, numa tentativa de ampliar a vantagem patrimonial obtida.

Os suspeitos têm idades entre os 20 e os 26 anos e antecedentes por crimes contra o património e outros delitos, pelos quais já cumpriram penas de prisão. Todos vão ser presentes à autoridade judiciária para aplicação de medidas de coação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.