Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma fiscalização rodoviária, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) abordaram um veículo que transportava uma grande quantidade de cobre, cuja proveniência não foi devidamente justificada.

No seguimento da ação, foram apreendidos 280 quilos de cobre, uma viatura e uma cisalha manual, ferramenta habitualmente utilizada neste tipo de crime.

A operação contou com o apoio do Destacamento de Trânsito da Guarda. Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.