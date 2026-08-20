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Às 12h30, o incêndio de Arouca era o que concentrava mais meios: 587 operacionais, 191 meios terrestres e três meios aéreos. O fogo, que começou na segunda-feira, foi dado como dominado às 08h20 desta quinta-feira.

Três dos quatro bombeiros voluntários de Arouca que seguiam num veículo de combate a incêndios que se despistou na madrugada de quarta-feira sofreram ferimentos graves e permanecem internados no Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, estavam mobilizados 363 operacionais, 120 meios terrestres e um meio aéreo. O incêndio, que começou no sábado e chegou ao concelho de Carrazeda de Ansiães, foi dado como dominado na noite de quarta-feira.

Já o incêndio de Boticas, no distrito de Vila Real, mobilizava 315 operacionais, 100 meios terrestres e três meios aéreos. O fogo começou na terça-feira e, juntamente com outros incêndios que deflagraram nas aldeias de Nogueira e Ardãos desde sábado, atingiu cerca de 70% da área da freguesia de Boticas, destruindo pinhal, apiários e pasto para animais.

O incêndio de Santo Tirso era o que mobilizava menos meios, com 140 operacionais e 43 meios terrestres. O fogo, que começou na segunda-feira, foi dado como dominado ao final da tarde de quarta-feira.

O incêndio de Alijó, no distrito de Vila Real, encontrava-se em fase de conclusão. Depois de ter sido dominado às 01h20 desta quinta-feira, permaneciam no local 64 operacionais e 20 meios terrestres.

Sete concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco e Guarda estavam esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro, Carrazeda de Ansiães, Trancoso, Sabugal e Penamacor.

Mais de 50 concelhos estavam em perigo muito elevado nos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro. O mesmo nível de perigo abrangia mais de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

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