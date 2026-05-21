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O tribunal deu como provados os factos constantes da acusação e condenou quatro ex-funcionárias de uma creche nos Açores por crimes de maus-tratos a 17 crianças, todas com idades entre poucos meses e os três anos. Os factos ocorreram na Creche Centro de Apoio à Criança da Casa do Povo de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.

Segundo a RTP Notícias, citando a Lusa, as arguidas exerciam funções como ajudantes de educação e, segundo a decisão judicial, praticaram os crimes no exercício das suas funções profissionais.

A arguida que estava acusada de ter cometido mais crimes foi condenada a seis anos de prisão efetiva. Uma segunda arguida recebeu uma pena de cinco anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período.

Uma terceira funcionária foi condenada a dois anos e meio de prisão suspensa, enquanto a quarta arguida foi sentenciada a dois anos de prisão, igualmente suspensos.

Segundo fonte judicial, o Ministério Público vai recorrer das penas suspensas aplicadas pelo tribunal.

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