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As detenções foram realizadas no dia 24 de março pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Sintra, no âmbito de uma investigação a um roubo ocorrido a 12 de março, na mesma zona.

De acordo com a GNR, três jovens alunos foram abordados pelos suspeitos nas imediações do espaço escolar, tendo estes recorrido ao uso de uma arma branca. Durante o assalto, uma das vítimas foi atingida com quatro golpes, na zona do braço, na nuca e na parte superior direita das costas.

Na sequência das diligências policiais, os militares conseguiram identificar e deter os suspeitos.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no dia 26 de março, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Lisboa-Oeste, em Sintra, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas bissemanais.

A GNR sublinha que a denúncia de crimes é fundamental para a sua prevenção e combate, apelando à comunicação de qualquer situação através dos meios disponíveis. A força de segurança garante ainda que continuará a desenvolver ações de prevenção e combate à criminalidade, com vista a assegurar a segurança das populações.

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