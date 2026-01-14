Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação foi levada a cabo pelo Destacamento Territorial de Pombal, do Comando Territorial de Leiria, no âmbito de uma operação de fiscalização focada na proteção dos direitos de propriedade industrial e no combate à economia paralela.

Durante a operação, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) fiscalizaram dois estabelecimentos comerciais, onde apreenderam 1 926 artigos contrafeitos, incluindo vestuário, acessórios e outros bens de consumo de marcas de prestígio internacional, que estavam expostos para venda ao público.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal.

A GNR sublinha que estas ações visam garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, combater a contrafação e proteger os consumidores, alertando que a compra destes artigos pode representar riscos à segurança e contribuir para o financiamento de redes de criminalidade organizada.

