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O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos, deteve, no dia 22 de junho, quatro homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 44 anos, por crimes de roubo e sequestro no concelho de Vila do Conde.

Segundo a GNR, a operação decorreu no âmbito de uma investigação relacionada com crimes de roubo e sequestro naquele concelho, tendo sido cumpridos três mandados de detenção.

Durante a ação, os militares da GNR realizaram cinco buscas domiciliárias, oito buscas em veículos e uma busca num terreno, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Porto, Matosinhos e Trofa.

Das diligências efetuadas resultou a apreensão de 29 170 euros em numerário, 45 doses de cocaína, 489 doses de MDMA, uma arma de fogo, três veículos, um motociclo, uma aparafusadora, três telemóveis, além de diversa indumentária e material alegadamente utilizado em ilícitos criminais.

No decorrer da operação foi ainda detido um quarto suspeito por crimes de tráfico de estupefacientes, detenção de arma proibida, furto de veículo e falsificação de documento.

Três dos detidos vão ser presentes hoje, 23 de junho, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Vila do Conde, para aplicação das respetivas medidas de coação.

O quarto detido foi presente ontem, 22 de junho, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Vila do Conde.

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