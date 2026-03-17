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A PJ adianta que os detidos são suspeitos da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa. Entre os arguidos contam-se um administrador e um funcionário de uma empresa privada, uma presidente de uma associação privada e um funcionário público, que, segundo o Jornal de Notícias, exerce funções na Câmara Municipal de Lisboa.

A investigação, denominada operação “Lúmen”, levou à realização de 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em várias zonas do país, envolvendo entidades públicas e privadas. De acordo com fontes judiciais citadas pela Lusa, as diligências abrangeram dez municípios, entre os quais Lisboa, Tavira, Lamego, Maia, Figueira da Foz, Viseu, Trofa, Póvoa de Varzim, Ovar e Santa Maria da Feira.

A Câmara de Lisboa confirmou a realização de buscas nas suas instalações e garantiu estar a colaborar com as autoridades, embora não tenha confirmado se o funcionário detido pertence aos quadros da autarquia. Também a Câmara da Maia confirmou diligências, assegurando igualmente total colaboração.

Entre os alvos das buscas esteve ainda a empresa Castros Iluminações Festivas, sediada em Vila Nova de Gaia, segundo confirmou fonte judicial.

Segundo a PJ, a investigação teve origem numa denúncia relacionada com a alegada viciação de procedimentos de contratação pública para o fornecimento e instalação de iluminações festivas usadas no Natal e noutras celebrações. As autoridades apontam para a existência de um “esquema criminoso organizado e sistémico”, baseado na obtenção ilegal de informação privilegiada em troca de contrapartidas financeiras, com o objetivo de garantir adjudicações à empresa visada.

De acordo com o comunicado, o valor global dos contratos sob suspeita ascende a cerca de oito milhões de euros.

O inquérito é titulado pelo DIAP Regional do Porto e na operação participaram um magistrado judicial, um magistrado do Ministério Público, cerca de 120 inspetores da Polícia Judiciária, bem como peritos informáticos, financeiros e elementos de segurança de várias unidades policiais.

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