Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação foi conduzida pela Diretoria do Sul da PJ, no âmbito de uma investigação a uma atividade grupal relacionada com o transporte de droga. Segundo a autoridade, foi possível identificar a prática criminosa durante a madrugada.

As diligências permitiram intercetar uma viatura onde se encontrava a carga ilícita agora apreendida. Há indícios de que o estupefaciente terá sido transportado por via marítima até às imediações do local, através dos canais da Ria Formosa.

Os detidos, com idades entre os 21 e os 33 anos, incluem dois cidadãos estrangeiros.

Os suspeitos serão presentes a primeiro interrogatório judicial perante a autoridade competente, para eventual aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue sob responsabilidade da Diretoria do Sul da PJ, com o objetivo de apurar a extensão da atividade criminosa. A direção do inquérito está a cargo do DIAP de Faro.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.