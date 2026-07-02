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O restante território continental apresenta risco muito elevado e elevado, à exceção de seis concelhos do litoral, Esposende, Ílhavo, Aveiro, Murtosa, Peniche e Lourinhã. O perigo de incêndio é calculado com base na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e precipitação registada nas 24 horas anteriores, numa escala de cinco níveis que vai de reduzido a máximo.

No início da semana, o IPMA alertou para a aproximação de “um longo período com tempo quente e seco”, com temperaturas máximas entre 40 e 43 graus Celsius no Vale do Tejo e no Alentejo, prevendo-se a extensão do calor extremo a outras regiões ao longo dos próximos dias.

Face ao agravamento das condições meteorológicas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou o Estado de Prontidão Especial para o nível III. Em comunicado, a Proteção Civil sublinha que estão reunidas condições favoráveis à ocorrência e rápida propagação de incêndios rurais, bem como ao aumento da dificuldade das operações de combate, o que justificou o reforço de meios e a prontidão acrescida das equipas no terreno.

Entre as medidas preventivas, a ANEPC recorda que é proibido realizar queimadas extensivas, usar fogo para cozinhar em espaços rurais fora de locais autorizados, queimar amontoados, utilizar motorroçadoras e corta-matos ou proceder a fumigações sem dispositivos de retenção de faúlhas. As autoridades apelam ainda a cuidados acrescidos com doentes crónicos, crianças e idosos, recomendando hidratação frequente, proteção solar, uso de roupa leve e clara e a preferência por refeições leves.

Devido à persistência das temperaturas elevadas, o IPMA colocou vários distritos sob aviso vermelho, o mais grave da escala. Esta quinta-feira, Beja, Évora, Portalegre, Setúbal e Lisboa estão já abrangidos, prevendo-se o alargamento do aviso a mais distritos a partir de sexta-feira.

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