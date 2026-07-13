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A obra do século XI ficará em exposição no Museu Britânico, em Londres, entre setembro de 2026 e julho de 2027, naquele que o museu descreve como um dos mais importantes empréstimos internacionais alguma vez realizados entre os dois países.

A transferência da peça, com cerca de 70 metros de comprimento, decorreu sob escolta policial e envolveu uma operação logística preparada ao longo do último ano pelo Museu Britânico, pelos ministérios da Cultura de França e do Reino Unido e pela empresa especializada Hizkia, de acordo com a CNN.

Habitualmente exposta na cidade francesa de Bayeux, a obra foi transportada até Folkestone, no sudeste de Inglaterra, e daí seguiu por estrada até Londres. Antes da viagem, a empresa responsável realizou vários testes para medir as vibrações durante o percurso e garantir a máxima proteção da peça.

Apesar do nome, a Tapeçaria de Bayeux é, na realidade, um bordado em lã sobre linho. Criada há cerca de 960 anos, retrata os acontecimentos que antecederam a Batalha de Hastings, em 1066, na qual Guilherme, o Conquistador, derrotou Haroldo Godwinson, o último rei anglo-saxão de Inglaterra.

Nas próximas semanas, a peça será sujeita a várias inspeções de conservação antes de ser instalada numa vitrina concebida especificamente para a exposição. O interesse do público tem sido elevado: no primeiro dia de venda de bilhetes, o Museu Britânico registou o maior volume de vendas da sua história, arrecadando mais de 2,4 milhões de libras nas primeiras 24 horas.

Segundo a maioria dos especialistas, a tapeçaria terá sido produzida na região de Cantuária, no sudeste de Inglaterra, e encomendada por Odo, bispo de Bayeux e meio-irmão de Guilherme, o Conquistador, para decorar a catedral da cidade francesa.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o empréstimo como "um gesto de confiança" e uma demonstração da amizade entre França e o Reino Unido, enquanto a ministra britânica da Cultura, Lisa Nandy, considerou tratar-se de "um momento histórico", que marca o regresso da obra ao território britânico pela primeira vez em quase um milénio.

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