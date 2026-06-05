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Segundo a BBC, pelo menos 49 pessoas morreram de sede numa área isolada do deserto do Saara, no norte do Níger, após o camião em que viajavam ter ficado imobilizado devido a uma avaria.

O grupo regressava do Mali, onde tinha participado nas celebrações do Eid al-Adha, uma festividade muçulmana. Durante a viagem, os passageiros ficaram retidos a mais de 80 quilómetros a oeste de Assamaka, um importante ponto de passagem fronteiriço entre o Níger e a Argélia, acabando por ficar sem água.

De acordo com o governador de Agadez, os viajantes ficaram presos num ambiente particularmente hostil, marcado por temperaturas extremas e pela ausência de locais de abastecimento, o que tornou a sobrevivência extremamente difícil.

Apenas duas pessoas conseguiram sobreviver. Depois de atravessarem o deserto, chegaram a Assamaka e alertaram as autoridades para a situação.

As autoridades indicaram que o camião tinha partido da localidade maliana de Telhandek, mas desviou-se da rota prevista. O motorista e os passageiros tentaram reparar o veículo durante vários dias, sem sucesso.

Sem água e incapazes de colocar novamente o camião em funcionamento, a maioria das pessoas acabou por não resistir. As equipas de resgate encontraram dezenas de corpos junto ao veículo e nas suas imediações.

Todas as vítimas eram cidadãos do Níger. Os corpos foram sepultados em valas comuns por uma equipa de socorro enviada pelas autoridades locais.

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