Quase 44 mil alunos foram colocados na primeira fase do concurso de acesso ao Ensino Superior — menos 12,1% do que em 2024.

A quebra nas candidaturas também foi expressiva. Cerca de 48.718 estudantes apresentaram candidatura, menos 16,4% face ao ano anterior, avança a SIC Notícias.

Na segunda fase, que decorre de 25 de agosto a 3 de setembro, haverá mais vagas disponíveis, correspondendo a um aumento de 130,4%.

Dos candidatos da primeira fase, 90,1% conseguiram colocação. Destes, 63,1% ficaram na primeira opção e 90,9% garantiram vaga numa das três primeiras escolhas.

No que toca às médias mais altas, Engenharia Aeroespacial da Universidade do Porto manteve-se no topo com 19,4 valores. Segue-se Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral) no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com 19 valores.

O curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho registou. uma nova descida, fixando-se nos 18,9 valores. Ainda na Universidade do Porto, Engenharia e Gestão Industrial ficou nos 18,7 valores e Medicina nos 18,5 valores.