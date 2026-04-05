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Em comunicado, a PSP refere que o reforço do policiamento incide sobretudo em centros urbanos com maior afluência de pessoas, nomeadamente zonas turísticas, áreas comerciais e proximidades de interfaces de transportes públicos. A operação decorre no âmbito da Operação Páscoa, que se prolonga até segunda-feira.

Segundo a polícia, esta intensificação da vigilância tem em conta o facto de ser “expectável que redes ligadas” ao furto por carteiristas aproveitem esta altura do ano para intensificar a atividade criminosa.

O furto por carteirismo figura entre os oito crimes que mais aumentaram em 2025, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), que identifica Lisboa como a cidade com maior número de ocorrências deste tipo.

No primeiro trimestre de 2026, além das 38 detenções, a PSP identificou 78 suspeitos da prática de furto por carteirismo. Em todo o ano de 2025, a polícia deteve 134 carteiristas, identificou 312 suspeitos e registou 6.153 ocorrências, o que corresponde a uma média de 17 crimes por dia.

A PSP recorda ainda que, em 2018, criou uma equipa especializada na investigação deste fenómeno criminal. Segundo a autoridade, esse investimento permitiu aumentar de forma significativa o número de detenções em flagrante delito, através de uma maior capacitação dos polícias e de um conhecimento mais aprofundado dos grupos criminosos itinerantes que atuam em Portugal.

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