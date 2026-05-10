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Durante cerca de uma hora, os participantes participaram numa aula de reanimação cardiopulmonar (RCP) apenas com as mãos, aprendendo os procedimentos básicos que podem ser decisivos até à chegada de assistência médica.

A sessão decorreu com milhares de mãos a pressionar em simultâneo, num ambiente de concentração e trabalho conjunto.

A iniciativa teve como objetivo incentivar mais pessoas a aprender técnicas simples de primeiros socorros, capazes de ajudar a salvar vidas em situações de emergêngcia.

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