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O espaço pode ser visitado de segunda-feira a sábado, incluindo feriados, com entrada pelo Museu, seguindo depois um percurso por vários locais emblemáticos, como o Salão Nobre, os Gabinetes do Comando, o Corredor Nun’ Álvares Pereira e a varanda panorâmica sobre o Rossio.

O Museu está aberto entre as 10h00 e as 18h00, sendo a última entrada às 17h30. Já os restantes espaços funcionam entre as 10h00 e as 17h00, com última entrada às 16h30. Nos dias úteis, o acesso à varanda panorâmica sobre o Rossio está limitado entre as 15h00 e as 17h00, com última entrada às 16h30.

As visitas guiadas para grupos, nomeadamente escolas e outras coletividades, são condicionadas e dependem de marcação prévia através do e-mail museu@gnr.pt.

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