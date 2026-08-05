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Portugal continental deverá registar, esta quarta-feira, um dia de céu pouco nublado ou limpo, embora se prevejam períodos de muito nublado até ao início da manhã.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, de oeste/noroeste, tornando-se temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve. Durante a tarde, poderá soprar por vezes forte, com rajadas até 40 km/h, na faixa costeira a sul do Cabo Raso e nas terras altas das regiões Centro e Sul.

Está também prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro durante a manhã, especialmente nas regiões Norte e Centro.

Quanto às temperaturas, espera-se uma pequena descida da temperatura mínima no Minho e Douro Litoral. Já a temperatura máxima deverá subir ligeiramente no interior e no sotavento algarvio, enquanto na faixa costeira ocidental se prevê uma pequena descida.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo, com períodos de muito nublado até ao início da manhã. O vento soprará fraco a moderado de noroeste, intensificando-se junto ao Cabo Raso a partir da tarde, podendo atingir os 40 km/h.

No Grande Porto, a previsão aponta igualmente para céu pouco nublado ou limpo, com períodos de muito nublado nas primeiras horas do dia. O vento será fraco a moderado de oeste/noroeste, mantendo-se a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida da temperatura.

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de noroeste com cerca de um metro, aumentando para entre um e um metro e meio. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19ºC e os 21ºC.

Na costa sul, são esperadas ondas de sudoeste inferiores a um metro, com a temperatura da água do mar entre os 19ºC e os 20ºC.

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