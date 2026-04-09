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A ferramenta, que já era uma das mais consultadas no Portal da Segurança Social, utiliza os dados da carreira contributiva registada para calcular o valor da Pensão de Velhice.

Os utilizadores podem simular diferentes datas de reforma, avaliando o impacto de eventuais penalizações por antecipação ou bonificações por adiamento, ajudando na tomada de decisões mais informadas sobre o percurso profissional e o momento ideal para a passagem à reforma.

Segundo a Segurança Social, os resultados obtidos têm caráter meramente indicativo e não são vinculativos, servindo como guia de apoio ao cidadão.

A aplicação da Segurança Social está disponível gratuitamente na App Store, Google Play e Huawei AppGallery.

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