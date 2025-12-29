Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quando Nairobi, uma labrador de seis anos, entra no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, algo muda no ar: o choro dá lugar a sorrisos, o stress à calma. É o poder da terapia assistida por cães, apoiada pela Elanco Animal Health através do programa “Deixe a sua pegada”.

Mais de 235 mil pessoas em Portugal e Espanha beneficiam todos os anos de sessões emocionais como esta, que tornam a experiência hospitalar menos dolorosa e mais acolhedora.

A associação Ânimas atua em 22 hospitais portugueses, alcançando mais de 66.000 pessoas por ano. Mas não é só nos hospitais que a sua presença se sente: a organização treina cães de assistência para apoiar pessoas com autismo, surdez, doenças neuromusculares e perturbações mentais.

No Hospital Dona Estefânia, Nairobi visita semanalmente os pacientes pediátricos, acompanhada pela treinadora e psicóloga Inês Chambel. Estes encontros reduzem o stresse, melhoram o humor e favorecem a interação social, beneficiando também familiares e profissionais de saúde.

O programa “Deixe a sua pegada”, criado pela Elanco Animal Health, visa promover a adoção, prevenir o abandono, incentivar a tutoria responsável e apoiar iniciativas de intervenção assistida por animais. Há mais de 25 anos, a empresa apoia associações e projetos sociais focados nos benefícios que os animais trazem às pessoas, reforçando a sua missão de melhorar vidas através da ligação entre humanos e animais.

Fundada em 2002, a Ânimas forma cães de assistência para apoiar pessoas com diversidade funcional em Portugal. Presentes em diversas unidades pediátricas e, desde 2024, no Instituto Português de Oncologia (IPO), os seus serviços beneficiam cerca de 5.100 pessoas por mês. A associação treina 12 cães de assistência por ano e conta com uma equipa de 35 profissionais e 108 cães.

Com 70 anos de experiência, a Elanco é uma empresa global em saúde animal, com presença em 90 países e cerca de 9.000 colaboradores. A empresa desenvolve produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e de companhia, promovendo a saúde de animais e pessoas e fortalecendo a ligação entre humanos e animais.

