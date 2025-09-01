Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto de atribuição de nomes a tempestades é realizado sob os auspícios da EUMETNET e envolve este ano, para o grupo sudoeste, o IPMA, os serviços de Espanha (AEMET), França (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux) e, pela primeira vez, o Servei Meteorològic Nacional do Principado de Andorra. Alice, Claudia, Pedro ou Wilma são alguns dos nomes escolhidos que pode ver na imagem abaixo.

Lista de nomes de tempestades
Segundo o IPMA, a nomeação das tempestades tem-se revelado uma ferramenta eficaz para comunicar à população a ocorrência destes fenómenos, que podem representar risco elevado para pessoas e bens. O procedimento também facilita a coordenação entre os serviços meteorológicos nacionais e as estruturas de Proteção Civil, bem como o estudo do percurso das depressões ao longo da Europa.

Uma tempestade tropical que se forme no Atlântico e seja nomeada pelo National Hurricane Center (NHC) mantém o seu nome caso se transforme em tempestade extratropical, garantindo consistência na comunicação entre os serviços meteorológicos.

O critério principal para a atribuição de nomes é o vento, especialmente quando estão previstos avisos de nível laranja ou vermelho. Contudo, tempestades com outros impactos significativos podem igualmente ser nomeadas se representarem riscos severos para a população ou para infraestruturas.

Pode consultar aqui a previsão de ciclones tropicais.