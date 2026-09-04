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Segundo o The Guardian, a resolução pretende pôr fim à utilização tradicional da projeção de Mercator, criada pelo cartógrafo flamengo Gerardus Mercator em 1569 para facilitar a navegação marítima. Apesar de ter quase cinco séculos, esta representação continua a ser o padrão utilizado globalmente.

O problema está na forma como a projeção representa as diferentes regiões do planeta. As áreas próximas do equador surgem significativamente mais pequenas do que são na realidade, enquanto as regiões situadas em latitudes elevadas aparecem ampliadas.

Um dos exemplos mais evidentes é a comparação entre África e a Gronelândia. No mapa de Mercator, os dois territórios parecem ter dimensões semelhantes, apesar de África ter uma área 14 vezes superior à do território dinamarquês.

Uma petição associada à campanha #CorrectTheMap, que conta com mais de 11 mil assinaturas, defende que seria possível colocar em África os Estados Unidos, a China, a Índia, o Japão, o México e grande parte da Europa, mantendo ainda território disponível.

Robert Dussey, ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, afirmou que a discussão não é política, mas científica, já que existe evidência científica que demonstra a necessidade de reconhecer a dimensão real do continente africano.

A resolução é patrocinada pelo Togo e, segundo Dussey, apoiada pelos restantes 54 membros da União Africana. A organização africana tinha já apoiado a campanha #CorrectTheMap em agosto de 2025, antes de pedir ao Togo que liderasse os esforços para promover a sua adoção.

A campanha defende a utilização do mapa Equal Earth, desenvolvido em 2018 por uma equipa internacional de cartógrafos. Os seus apoiantes consideram que esta representação permite corrigir perceções sobre África e contribuir para a descolonização dos currículos escolares.

Embora as resoluções da ONU não sejam juridicamente vinculativas, uma aprovação poderá conduzir a alterações nos currículos escolares e na tecnologia utilizada no dia a dia, tendo em conta a utilização generalizada da projeção de Mercator na educação, na tecnologia e na governação.

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