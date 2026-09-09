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Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping poderão reunir-se em novembro, num encontro que juntaria pela primeira vez os líderes da Rússia, dos Estados Unidos e da China numa mesma cimeira. A possibilidade está a ser admitida pelo Kremlin e poderá concretizar-se à margem da reunião da APEC, marcada para 18 e 19 de novembro, em Shenzhen, no sul da China. A presença de Trump ainda não foi oficialmente confirmada por Washington.

A hipótese ganhou força depois da conversa telefónica entre Trump e Putin, na terça-feira. Segundo o Kremlin, os dois presidentes abordaram diretamente a possibilidade de uma reunião trilateral. Moscovo, no entanto, ainda não fala de uma cimeira formalmente agendada.

A guerra na Ucrânia seria provavelmente o tema mais sensível. Os Estados Unidos continuam a tentar relançar as negociações entre Moscovo e Kiev, depois de enviados de Trump terem estado recentemente nas duas capitais. Putin e Trump também discutiram na última conversa a necessidade de procurar uma solução para o conflito e a possibilidade de melhorar as relações entre Washington e Moscovo.

A China teria, neste contexto, um papel particularmente delicado. Pequim aprofundou a relação económica e estratégica com Moscovo desde o início da invasão russa da Ucrânia, mas mantém simultaneamente uma relação de enorme importância económica com os Estados Unidos.

É precisamente a relação entre Washington e Pequim que poderá constituir outro dos grandes assuntos. Tarifas, comércio, tecnologia, inteligência artificial e minerais estratégicos estão entre os dossiers que continuam a provocar tensão entre as duas potências. Trump e Xi têm prevista uma nova reunião bilateral em setembro, que poderá servir para preparar o terreno para contactos posteriores.

Taiwan será outro assunto inevitável, ainda que não faça necessariamente parte de uma agenda formal. Pequim considera a ilha parte do seu território e mantém aberta a possibilidade de recorrer à força, enquanto Washington continua a apoiar a capacidade de defesa de Taiwan. A tensão no estreito é considerada um dos principais riscos para a estabilidade do Indo-Pacífico.

Para Putin, um encontro com Trump e Xi representaria também uma oportunidade para mostrar que a Rússia continua a ter um papel central na diplomacia internacional, apesar do isolamento imposto por vários países ocidentais desde 2022.

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