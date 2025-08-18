Em Kharkiv, um ataque com drones destruiu parte de um edifício residencial, causando sete vítimas mortais, incluindo duas crianças, e dezenas de feridos. A cidade tinha sido já atingida por um míssil balístico horas antes. Na região de Zaporizhzhia, três pessoas morreram e 23 ficaram feridas, enquanto na região de Donetsk quatro civis perderam a vida em bombardeamentos.

Numa tentativa de mostrar que não está isolado, Vladimir Putin falou ao telefone com os líderes do Brasil, Índia e África do Sul, procurando reforçar apoio às suas condições para terminar a guerra. Em contrapartida, Zelenskyy declarou numa entrevista à Fox News que considera “impossível ceder território” à Rússia.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou entretanto uma reunião por videoconferência com os 27 líderes da União Europeia, marcada para amanhã às 13h (hora de Bruxelas), para analisar os resultados das reuniões em Washington e coordenar posições com os Estados Unidos no caminho para uma paz que garanta a segurança da Ucrânia e da Europa.

Donald Trump garantiu esta segunda-feira que “sabe exatamente o que está a fazer” e que não precisa dos conselhos de especialistas em conflitos internacionais, acusando-os de serem “estúpidos” e de nunca terem conseguido travar guerras. O presidente norte-americano insistiu que vai alcançar resultados e que a sua missão é pôr fim ao conflito na Ucrânia, e não prolongá-lo.

Em Washington, Trump recebe primeiro o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, antes da chegada dos líderes europeus para um encontro conjunto na Casa Branca. Já se encontram na capital norte-americana o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente finlandês, Alexander Stubb, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Espera-se ainda a presença da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, do presidente francês, Emmanuel Macron, e do chanceler alemão, Friedrich Merz.