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A diplomacia russa confirmou a visita do chefe da diplomacia iraniana para conversações em Moscovo, embora sem confirmar a data nem referir qualquer encontro com Putin.

A deslocação insere-se numa digressão diplomática iniciada por Araghchi na sexta-feira, com passagens por Islamabad e Mascate, tendo o ministro regressado entretanto à capital do Paquistão, país envolvido na mediação entre Washington e Teerão.

Em Moscovo, o responsável iraniano deverá abordar os mais recentes desenvolvimentos das negociações, o cessar-fogo e outras questões associadas, apresentando ainda um ponto de situação às autoridades russas.

Araghchi afirmou recentemente ter apresentado uma “estrutura viável” para um fim permanente do conflito com os Estados Unidos, questionando ao mesmo tempo o compromisso de Washington com a via diplomática.

No mesmo contexto, o presidente norte-americano, Donald Trump, cancelou a deslocação dos seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad, defendendo que contactos poderiam ser feitos por via telefónica.

Trump afirmou ainda que “ninguém sabe quem está no comando no Irão”, enquanto decorrem esforços diplomáticos para retomar o diálogo entre as partes.

Segundo responsáveis envolvidos na mediação, o Paquistão procura relançar as conversações de paz, num momento em que persistem divergências significativas entre os intervenientes.

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