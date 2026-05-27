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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está aberto a negociações com os países europeus sobre o conflito na Ucrânia e a segurança europeia, revelou esta quarta-feira o Kremlin, citado pela agência estatal russa RIA.

A declaração surge numa altura em que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia se reúnem no Chipre para discutir a estratégia europeia perante possíveis futuras conversações com Moscovo.

Desde a invasão da Ucrânia, em 2022, a União Europeia tem mantido uma política de forte isolamento político e económico da Rússia, impondo sucessivos pacotes de sanções e reduzindo drasticamente os contactos diplomáticos com o Kremlin.

Contudo, ao fim de mais de quatro anos de guerra e sem avanços significativos nas negociações lideradas pelos Estados Unidos, cresce dentro da Europa a discussão sobre a necessidade de preparar um eventual canal diplomático direto com Moscovo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem defendido publicamente um maior envolvimento europeu no processo negocial, sobretudo perante sinais de que Washington poderá reduzir o protagonismo diplomático devido à crescente atenção norte-americana ao conflito com o Irão.

“Vale a pena determinar quem representará especificamente a Europa”, afirmou Zelensky nas últimas semanas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsahkna, admitiu que Kiev teme um afastamento dos Estados Unidos das negociações.

“Eles receiam que os EUA abandonem as conversações e querem manter a Europa envolvida”, afirmou à Reuters.

Apesar da abertura demonstrada pelo Kremlin, vários diplomatas europeus consideram prematuro avançar para contactos formais com Moscovo, sublinhando que não existem sinais concretos de vontade russa para concessões significativas.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, deverá apresentar aos ministros europeus uma proposta sobre as exigências mínimas que Bruxelas pretende ver cumpridas por Moscovo antes de qualquer avanço diplomático.

Entre essas condições estarão um cessar-fogo, o fim da presença russa em países como a Moldávia e a Geórgia, bem como a interrupção de operações de desinformação e ataques híbridos contra países europeus.

Apesar das discussões em curso, persistem divisões dentro da União Europeia sobre a relação futura com Moscovo. Alguns governos defendem a continuação da pressão máxima sobre o Kremlin, enquanto outros consideram inevitável preparar uma solução diplomática a médio prazo.

Também a possibilidade de um representante europeu para futuras negociações continua sem consenso. Os governos europeus rejeitaram recentemente a sugestão de Putin de que o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder pudesse assumir esse papel.

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