Macron sublinhou a importância de retomar o contacto direto com Putin, referindo que outros líderes, como o presidente norte-americano, Donald Trump, têm mantido diálogo com Moscovo. O presidente francês salientou que é do interesse da Europa e da Ucrânia encontrar um enquadramento adequado para estas negociações, evitando que apenas intermediários discutam com a Rússia.

As conversações entre emissários norte-americanos, ucranianos e europeus decorrem este fim de semana em Miami, na Florida, com o objetivo de chegar a um acordo sobre o conflito na Ucrânia. Entre os participantes estão Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados especiais de Donald Trump, bem como o emissário russo Kirill Dmitriev.

No sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou a Washington para aumentar a pressão sobre Moscovo, visando um acordo que permita pôr fim à guerra desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022.

O Kremlin considera que o diálogo direto entre Putin e Macron poderá ser um passo importante para abordar as negociações de forma mais coordenada e eficaz, no contexto de múltiplos canais diplomáticos abertos pelo Ocidente.