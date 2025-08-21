Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As exigências foram discutidas na cimeira entre Putin e Donald Trump, realizada na sexta-feira no Alasca, a primeira reunião entre líderes dos dois países em mais de quatro anos. De acordo com as fontes, quase todo o encontro, de três horas, foi dedicado à procura de um possível compromisso sobre a guerra na Ucrânia.

Segundo a Reuters, a nova proposta russa representa um recuo face às exigências de junho de 2024, quando Moscovo pedia a cedência integral das províncias de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Agora, Putin mantém apenas a exigência de retirada ucraniana das áreas ainda controladas em Donbass, em troca da suspensão do avanço militar nas linhas atuais de Kherson e Zaporizhzhia.

Moscovo estaria também disposto a devolver pequenas partes das regiões de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk, atualmente sob controlo russo. Ainda assim, o Kremlin insiste num compromisso vinculativo que impeça a expansão da NATO para leste e que limite as forças armadas ucranianas.

A Reuters recorda que o presidente Volodymyr Zelensky tem rejeitado qualquer acordo que implique abdicar de território reconhecido internacionalmente, sublinhando que o Donbass funciona como “fortaleza” defensiva contra o avanço russo. A adesão à NATO, acrescenta, é um objetivo estratégico inscrito na Constituição da Ucrânia.

Os três anos de guerra deixaram a Rússia a controlar cerca de um quinto da Ucrânia. Apesar de alguns sinais de abertura, a agência cita fontes do Kremlin que alertam: se Kyiv não aceitar ceder o Donbass, o conflito vai continuar.