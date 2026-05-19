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Vladimir Putin aterrou no aeroporto internacional da capital chinesa pouco depois das 23h15 locais (16h15 em Lisboa), poucos dias após a visita do Presidente norte-americano, Donald Trump, tendo sido recebido por responsáveis militares chineses.

Segundo a presidência russa, o encontro entre os dois líderes, de 73 e 72 anos, respetivamente, deverá centrar-se no reforço da parceria estratégica bilateral, bem como na troca de posições sobre os principais temas internacionais e regionais.

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