Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As declarações foram feitas durante a reunião anual do Ministério da Defesa russo, em Moscovo, onde Putin reiterou que os objetivos do que o Kremlin designa como “operação militar especial” serão cumpridos.

“Se eles não quiserem uma discussão substantiva, então a Rússia libertará as suas terras históricas no campo de batalha”, afirmou o chefe de Estado russo.

Putin acusou ainda a anterior administração norte-americana de ter “deliberadamente conduzido a situação para um conflito armado”, alegando que Washington acreditava ser possível enfraquecer ou até destruir a Rússia num curto espaço de tempo.

Num tom particularmente agressivo, o presidente russo dirigiu críticas diretas à Europa, acusando os líderes europeus de se alinharem com os Estados Unidos durante a presidência de Joe Biden. “Os porquinhos da Europa juntaram-se imediatamente ao trabalho da anterior administração americana, na esperança de lucrar com o colapso do nosso país”, declarou.

Estas declarações surgem num momento em que responsáveis norte-americanos afirmam que conversações recentes com a Ucrânia, realizadas em Berlim, terão resolvido cerca de 90% das questões mais complexas em negociação. Ainda assim, persistem dúvidas significativas sobre a disponibilidade de Putin para ceder nas suas exigências.

O presidente russo tem insistido que Kyiv deve entregar as áreas do Donbass oriental que permanecem sob controlo ucraniano, uma exigência rejeitada de forma categórica pela Ucrânia. Moscovo defende também limites rigorosos às forças armadas ucranianas, a proibição da presença de tropas ocidentais no país e o fim do apoio militar do Ocidente.

Putin negou igualmente qualquer intenção de invadir território da NATO, alegando, pelo contrário, que é a Aliança Atlântica que se está a preparar para um eventual confronto militar com a Rússia, com o horizonte temporal apontado para 2030.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.