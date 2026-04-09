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A comunicação do presidente russo foi publicada nas agências de notícias estatais, revela a RTP. A Ucrânia, segundo a Reuters, ainda não se pronunciou.

O Kremlin afirmou que deram ordens para “cessar as hostilidades durante este período” e que as “tropas estão preparadas para responder a quaisquer provocações por parte do inimigo".

O anúncio surge na sequência da proposta feita no início da semana pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de uma pausa nos ataques às infraestruturas energéticas de cada país durante a Páscoa ortodoxa.

"Se a Rússia estiver disposta a parar de atacar o nosso setor energético, nós também estaremos. E esta nossa proposta - transmitida através dos americanos - já foi comunicada à Rússia", afirmou.

A Reuters também avança que o enviado especial do presidente russo para a Ucrânia, Kirill Dmitriev, está atualmente nos EUA, onde irá reunir-se com membros do governo do presidente norte-americano, Donald Trump. Na agenda está o acordo de paz com Kiev e a cooperação económica entre os EUA e a Rússia.

A visita acontece antes da decisão dos EUA sobre a prorrogação do alívio das sanções ao petróleo russo, que expira a 11 de abril, e que também pode estar na agenda.

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