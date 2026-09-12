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Vladimir Putin deixou esta sexta-feira um aviso aos países europeus: qualquer destacamento de tropas europeias em território ucraniano seria considerado por Moscovo como uma "guerra contra a Rússia". A declaração foi feita em Nova Deli, à margem da cimeira dos BRICS.

"Atualmente, eles dizem estar a analisar como enviar tropas para o território ucraniano. Isto significa uma guerra contra a Rússia", afirmou o Presidente russo, numa referência às discussões entre líderes europeus sobre possíveis garantias de segurança para a Ucrânia.

Putin procurou, ao mesmo tempo, afastar a possibilidade de Moscovo estar a preparar um confronto direto com a Europa. "Não ameaçamos nem temos intenção de ameaçar os países europeus. Por que o faríamos?", questionou, acrescentando que a Rússia "não tem qualquer motivo para entrar em conflito com a Europa".

O líder do Kremlin acusou ainda os dirigentes europeus de estarem a "assustar as suas populações com uma ameaça imaginária" proveniente da Rússia. Segundo Putin, essa ameaça "não existe e nunca existiu".

As declarações surgem num momento em que vários países europeus discutem a possibilidade de contribuir com forças militares para uma eventual missão de segurança na Ucrânia depois de um acordo de cessar-fogo. A ideia tem sido particularmente defendida por França e Reino Unido, embora nenhum contingente europeu tenha sido enviado para território ucraniano.

Moscovo tem considerado há vários meses a presença de forças ocidentais na Ucrânia uma linha vermelha. Em janeiro, a Rússia advertiu que militares e instalações ocidentais enviados para o país poderiam ser considerados alvos legítimos das forças russas.

A Rússia lançou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Desde então, o Kremlin tem justificado a ofensiva, entre outros argumentos, com a oposição à expansão da NATO e à possibilidade de uma futura adesão ucraniana à Aliança Atlântica. Kiev rejeita essa justificação e continua a defender a sua integração nas estruturas de segurança ocidentais.

A nova ameaça de Putin surge enquanto prosseguem os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para o conflito, sem que tenha sido alcançado até ao momento um acordo definitivo entre Moscovo e Kiev.

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