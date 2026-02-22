Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O pequeno macaco Punch, um macaco-japonês nascido a 26 de julho de 2025 no Ichikawa City Zoo, no Japão, tornou-se uma sensação mundial depois de ter sido rejeitado pela mãe à nascença. Criado pelos tratadores do zoo, que cuidaram dele 24 horas por dia, Punch encontrou conforto num peluche de orangotango que lhe foi dado como substituto materno e ao qual se agarrou desde então.

Punch, who was born July 26, 2025, was rescued and cared for by zookeepers at the Japanese zoo. Since Jan. 19, he has been living with the troop, the zoo reported in early Feb. In their latest statement,the Ichikawa Zoo wrote that in order to integrate Punch into the monkey troop pic.twitter.com/xvgqPi4u5j — Gyan Chalisa (@TheGyanChalisa) February 22, 2026

Nos primeiros meses de vida, teve dificuldades em integrar-se no grupo de macacos. Dependia sobretudo dos cuidadores humanos e do conforto que procura no boneco de peluche. Vídeos onde aparece a arrastar o orangotango de pano pelo recinto, ou a abraçá-lo em momentos de incerteza, tornaram-se virais e comoveram milhões de pessoas, que viram na sua história um símbolo de vulnerabilidade e resiliência na sociedade moderna.

sorry I can’t go out tonight I’m too busy watching Punch the Monkey trying to get his stuffed animal to hug him pic.twitter.com/HHNRJlIijL — Betches (@betchesluvthis) February 20, 2026

Se as imagens de Punch sozinho e agarrado ao macaco de peluche já era tristes, quando foi finalmente introduzido no grupo, enfrenta momentos ainda mais difíceis: alguns macacos ignoraram-no e houve interações mais bruscas, que ainda que típicas da hierarquia rígida desta espécie não deixam de comover os mais sensíveis. Imagens de outros macacos a empurrá-lo ou a afastá-lo geraram indignação nas redes sociais. No entanto, o zoo esclareceu que estes comportamentos fazem parte do processo normal de socialização.

Numa declaração oficial, os responsáveis explicaram que Punch “tem sido repreendido várias vezes e tem aprendido a socializar”, sublinhando que o que muitos interpretaram como agressividade corresponde, na realidade, a comportamentos disciplinares comuns nas dinâmicas de grupo dos macacos-japoneses. “Quando observarem estes comportamentos corretivos por parte de outros membros do grupo, gostaríamos que apoiassem o esforço do Punch em vez de sentirem pena dele”, acrescentou o zoo, destacando a sua “resiliência e força mental” na adaptação à vida em comunidade.

Se por um lado é praticamente impossível fazer o que o zoológico diz, ser racional e não sentir pena de Punch, por outro aparecem sinais encorajadores. Punch foi visto a ser abraçado e tratado por um macaco adulto chamado Onsing, um gesto fundamental na cultura social dos primatas, que indica aceitação e integração. Também começou a interagir mais com os outros jovens e a participar nos rituais sociais do grupo.

After enduring days of rejection, Baby Punch finally experienced the comfort of love. Today, the adult monkey Onsing drew little Punch into a firm, deeply reassuring embrace. pic.twitter.com/SnCdsDZ5kl — ✮ راينر براون (@dondawastaken) February 20, 2026

Se a história de Punch está mover a internet, também está a mobilizar multidões que passaram a visitar o zoo para o ver, e inclusive a IKEA doou vários peluches iguais para garantir que Punch continuava a ter o seu objeto de conforto.

