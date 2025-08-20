Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A polémica em torno de um anúncio televisivo da Sanex levou a Advertising Standards Authority (ASA), regulador britânico da publicidade, a determinar a sua retirada imediata do ar, conta a Sky News. O anúncio, emitido em junho, apresentava uma sequência de imagens e narrativas que, segundo o organismo, transmitiam uma associação depreciativa entre pele negra e problemas cutâneos, contrastando com uma representação positiva da pele branca após a utilização do produto.

Duas queixas formais foram apresentadas à ASA, em que os denunciantes apontaram a forma como o anúncio retratava a pele negra como “seca, rachada e problemática”, enquanto a pele branca surgia como “saudável e hidratada”. A crítica centrou-se no facto de o guião e as imagens criarem uma narrativa implícita de superioridade racial.

O anúncio começava com uma locução que dizia: “Para aqueles que se coçam noite e dia. Para aqueles cuja pele resseca até com a água.” Durante este momento, as imagens mostravam uma mulher negra com marcas vermelhas e outra com a pele coberta por um material que simulava fissuras de barro seco. Posteriormente, a sequência apresentava uma mulher branca a tomar banho com o produto, acompanhada pela frase: “Experimente o novo Sanex Skin Therapy com complexo patenteado de aminoácidos. Hidratação garantida por 24 horas.” O anúncio encerrava com a mensagem: “O alívio pode ser tão simples como um duche.”

Na sua análise, a ASA considerou que a estrutura do anúncio criava uma justaposição visual clara: pele negra associada a desconforto e danos, pele branca apresentada como saudável e revitalizada. “Entendemos que esta construção narrativa poderia ser interpretada como sugerindo que a pele branca é superior à pele negra”, concluiu o regulador, acrescentando que tal abordagem “reforça estereótipos raciais negativos e ofensivos”.

A Colgate-Palmolive, multinacional detentora da marca Sanex, contestou a decisão, defendendo que a campanha publicitária tinha precisamente como objetivo demonstrar a eficácia do produto em diferentes tipos de pele e que a seleção de modelos de diversas etnias visava promover inclusão, não comparação. Segundo a empresa, não houve qualquer intenção de transmitir mensagens discriminatórias.