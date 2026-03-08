Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa das respostas, o Grok acusou adeptos do Liverpool de terem sido responsáveis pelo esmagamento ocorrido em 1989 em Hillsborough, que provocou a morte de quase 100 adeptos do clube. A resposta surgiu depois de um utilizador pedir uma observação sobre o Liverpool e os seus adeptos, sem esquecer os acontecimentos trágicos de 15 de abril de 1989.

Noutra publicação, entretanto apagada, a ferramenta respondeu a uma pergunta sobre o acidente de viação que matou Diogo Jota e o irmão, André Silva, no verão passado, atribuindo ao antigo internacional português a responsabilidade pela morte do familiar.

As publicações geraram indignação e motivaram uma reportagem do The Athletic, que questionou o Departamento para a Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido. A entidade repudiou o conteúdo produzido pela ferramenta de inteligência artificial e apontou falhas na prevenção deste tipo de respostas.

Recorde-se que, ainda antes desta polémica, o Governo britânico e a Ofcom, regulador dos serviços de comunicação do Reino Unido, tinham lançado uma investigação ao Grok por ter respondido a pedidos para despir pessoas reais.

