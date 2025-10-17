Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado do Ministério da Economia e Coesão Territorial, podem candidatar-se projetos com um custo superior a 5 milhões de euros, abrangendo soluções estruturais de mitigação, como túneis de drenagem subterrâneos, bem como técnicas de drenagem e retenção, incluindo infraestrutura verde.

O objetivo é reforçar a adaptação às alterações climáticas, prevenir riscos de catástrofe e aumentar a resiliência territorial.

O concurso, financiado até 85% pelo Fundo de Coesão, está aberto até 19 de dezembro e aceita candidaturas de municípios, associações de municípios, serviços municipalizados, entidades da Administração Pública central e do setor empresarial do Estado e local, em todas as regiões do continente (NUTS II).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.