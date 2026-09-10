Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu avançar com novos protestos de âmbito nacional, numa altura em que continuam por resolver várias reivindicações dos agentes. A decisão surge depois de meses de críticas à falta de respostas do Governo e ao impasse nas negociações com o Ministério da Administração Interna (MAI).

A estrutura sindical tem apontado problemas relacionados com a falta de efetivos, as condições de trabalho e a ausência de meios operacionais. O presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos, tem alertado para esquadras sem recursos suficientes e para a falta de viaturas de patrulha, considerando que a situação está a afetar também o policiamento de proximidade.

Um dos principais motivos de descontentamento prende-se com o cancelamento de reuniões de negociação que, segundo a ASPP/PSP, tinham sido previamente garantidas pelo Governo no âmbito do acordo alcançado em 2024.

A associação sindical considera que o compromisso assumido pela tutela continua por cumprir em várias matérias. Entre as preocupações estão ainda o envelhecimento dos efetivos, a falta de pessoal para assegurar o serviço operacional e questões relacionadas com a pré-aposentação.

A ASPP/PSP tem também dirigido críticas à Direção Nacional da PSP, que acusa de não contrariar algumas das decisões do Governo que considera prejudiciais para a corporação. A associação defende que são necessárias respostas concretas para evitar o agravamento das condições de trabalho dos agentes.

A direção da ASPP/PSP reuniu-se esta quinta-feira para definir as formas de luta e o calendário da contestação. A associação deverá divulgar os detalhes das ações previstas, incluindo os locais e datas dos protestos.

A nova vaga de manifestações acontece depois de outras ações promovidas pela estrutura sindical ao longo dos últimos meses. Em janeiro, por exemplo, a ASPP/PSP realizou um plenário no aeroporto de Lisboa para denunciar a falta de condições de trabalho e reclamar respostas para os agentes colocados naquela infraestrutura.

A contestação ocorre também num momento de debate sobre os efetivos da PSP. A própria associação tem questionado se os reforços anunciados pelo Governo serão suficientes para compensar as saídas previstas e responder às necessidades dos comandos e esquadras em todo o país.

___