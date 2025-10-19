Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à agência Lusa, o diretor nacional-adjunto da PSP explicou que, embora a competência de investigação sobre este tipo de crime seja da Polícia Judiciária (PJ), a PSP tem um papel essencial na prevenção, nomeadamente na sinalização de casos suspeitos nos aeroportos e em território nacional.

“Infelizmente temos tido sinais de que Portugal é também destino de tráfico de seres humanos para exploração laboral, (...) exploração sexual e, infelizmente, alguns casos de processos para efeitos de importação de crianças para adoção”, afirmou João Ribeiro, sublinhando que a expressão é “muito forte”, mas necessária para descrever a gravidade da situação.

O responsável destacou que a maioria dos casos ocorre nos grandes centros urbanos e no litoral, e referiu existir uma boa articulação entre a PSP, a GNR e a PJ na identificação de potenciais situações de tráfico.

Segundo João Ribeiro, a PSP tem atualmente mais casos sinalizados do que no passado, ainda que nem todos venham a configurar crimes de tráfico após investigação formal.

Relativamente à “importação de crianças para adoção”, o dirigente explicou que a PSP tem detetado situações em aeroportos nacionais em que adultos, familiares ou não, chegam acompanhados de crianças em circunstâncias suspeitas.

“É um dos aspetos em que temos vindo a reforçar a capacitação dos aeroportos, precisamente para melhorar a capacidade de sinalização”, acrescentou João Ribeiro à Lusa.

