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A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), deteve, no dia 25 de julho, uma cidadã de 45 anos por fortes indícios da prática do crime de tráfico de pessoas, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A intervenção ocorreu durante um controlo fronteiriço realizado na zona de chegadas do Terminal 1, após a chegada de um voo proveniente de Dakar. Segundo a PSP, foram identificadas incongruências na documentação apresentada, na alegada relação familiar entre a mulher e a criança que a acompanhava e nas explicações prestadas, levando a uma averiguação mais aprofundada.

Com o apoio de um Guarda de Fronteira da Frontex destacado no Aeroporto de Lisboa, foi possível aprofundar a comunicação com as intervenientes e confirmar que a versão inicialmente apresentada não correspondia aos factos.

A mulher declarou inicialmente ser mãe da criança, de 12 anos, mas essa relação não se confirmou. As diligências realizadas permitiram ainda apurar que a menor utilizava um documento de viagem pertencente a outra pessoa.

Durante uma entrevista realizada em ambiente protegido, a criança afirmou não ter qualquer relação familiar com a acompanhante e revelou ter sido entregue pelos progenitores para ser transportada para França.

De acordo com a PSP, a menor indicou ainda que seria entregue a um indivíduo naquele país, a quem teria sido prometida em casamento com o objetivo de liquidar uma dívida familiar. A suspeita terá declarado ter recebido uma quantia em dinheiro para transportar e entregar a criança.

Perante os indícios recolhidos, a PSP procedeu à detenção da cidadã e à retirada imediata da menor da sua companhia, após validação pelo Ministério Público.

A criança manifestou receio de regressar ao país de origem ou de voltar a ser entregue aos progenitores, por temer ser novamente utilizada como forma de pagamento de dívidas. Face ao perigo identificado, foram acionados os mecanismos previstos na legislação de proteção de crianças e jovens em perigo, com o objetivo de salvaguardar a segurança, integridade e superior interesse da menor.

Foi também solicitada a intervenção das Equipas Multidisciplinares Especializadas para Assistência a Vítimas de Tráfico, que procederam à avaliação e ao acompanhamento especializado da criança.

A detida foi constituída arguida e presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A PSP adianta que prosseguem as diligências destinadas ao completo apuramento dos factos e à identificação de outros eventuais intervenientes.

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