Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os dados divulgados pela PSP, no primeiro trimestre de 2025 tinham sido registadas 3 621 ocorrências de violência doméstica e realizadas 402 detenções.

No âmbito das medidas de proteção às vítimas, a PSP realizou 4 871 contactos periódicos com vítimas e promoveu 4 765 ações policiais de avaliação de risco. Foram ainda efetuados 3 450 reforços com orientações de proteção pessoal e 2 083 ações de transmissão de informação sobre recursos de apoio.

A polícia apresentou também 1 163 propostas ao Ministério Público para aplicação de medidas de coação aos suspeitos e realizou 1 151 ações de reforço de patrulhamento junto de locais associados às vítimas, como residências ou locais de trabalho.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

Durante o mesmo período, foram sinalizadas 987 crianças à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

A PSP revelou ainda que apreendeu 99 armas em contextos relacionados com violência doméstica, entre as quais 38 armas de fogo e 30 armas brancas.

Na vertente de sensibilização e formação, a força de segurança promoveu 952 ações sobre violência doméstica e violência no namoro, além de 67 ações de formação dirigidas a polícias.

Entre 9 e 13 de fevereiro de 2026 decorreu a operação “No Namoro Não Há Guerra”, que incluiu 398 ações de sensibilização em 223 escolas, envolvendo 359 polícias. A iniciativa alcançou 14 079 alunos e resultou ainda em 705 contactos individuais de prevenção criminal.

A PSP recorda que dispõe, desde 2006, de uma estratégia específica de combate à violência doméstica, assente no policiamento de proximidade, investigação criminal e proteção das vítimas.

Atualmente, a resposta especializada integra 251 polícias das Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV), 121 agentes das Equipas Mistas de Escola Segura e Apoio à Vítima (EMESAV) e 31 Estruturas Especializadas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica (EAPVVD), onde estão afetos 121 polícias.

A PSP sublinha ainda que a violência doméstica é um crime público, podendo ser denunciado pela vítima ou por qualquer cidadão, presencialmente em qualquer esquadra ou através do endereço eletrónico disponibilizado pela força de segurança.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.