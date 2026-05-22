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Segundo os dados divulgados pela PSP, no primeiro trimestre de 2025 tinham sido registadas 3 621 ocorrências de violência doméstica e realizadas 402 detenções.
No âmbito das medidas de proteção às vítimas, a PSP realizou 4 871 contactos periódicos com vítimas e promoveu 4 765 ações policiais de avaliação de risco. Foram ainda efetuados 3 450 reforços com orientações de proteção pessoal e 2 083 ações de transmissão de informação sobre recursos de apoio.
A polícia apresentou também 1 163 propostas ao Ministério Público para aplicação de medidas de coação aos suspeitos e realizou 1 151 ações de reforço de patrulhamento junto de locais associados às vítimas, como residências ou locais de trabalho.
Durante o mesmo período, foram sinalizadas 987 crianças à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).
A PSP revelou ainda que apreendeu 99 armas em contextos relacionados com violência doméstica, entre as quais 38 armas de fogo e 30 armas brancas.
Na vertente de sensibilização e formação, a força de segurança promoveu 952 ações sobre violência doméstica e violência no namoro, além de 67 ações de formação dirigidas a polícias.
Entre 9 e 13 de fevereiro de 2026 decorreu a operação “No Namoro Não Há Guerra”, que incluiu 398 ações de sensibilização em 223 escolas, envolvendo 359 polícias. A iniciativa alcançou 14 079 alunos e resultou ainda em 705 contactos individuais de prevenção criminal.
A PSP recorda que dispõe, desde 2006, de uma estratégia específica de combate à violência doméstica, assente no policiamento de proximidade, investigação criminal e proteção das vítimas.
Atualmente, a resposta especializada integra 251 polícias das Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV), 121 agentes das Equipas Mistas de Escola Segura e Apoio à Vítima (EMESAV) e 31 Estruturas Especializadas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica (EAPVVD), onde estão afetos 121 polícias.
A PSP sublinha ainda que a violência doméstica é um crime público, podendo ser denunciado pela vítima ou por qualquer cidadão, presencialmente em qualquer esquadra ou através do endereço eletrónico disponibilizado pela força de segurança.
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