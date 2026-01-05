Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as detenções, 671 estiveram relacionadas com crimes rodoviários, incluindo 362 por condução sob efeito do álcool e 244 por falta de carta de condução. A polícia deteve ainda 85 indivíduos por crimes contra a propriedade e 97 suspeitos de tráfico de estupefacientes, apreendendo 68.291 doses de droga.

No âmbito da fiscalização de armas e pirotecnia, foram apreendidas 25 armas de fogo, 84 armas brancas, 460 munições e 26.605 artigos pirotécnicos. A PSP também deteve 26 cidadãos em situação irregular no país e controlou mais de 758 mil estrangeiros em entradas aéreas.

No controlo rodoviário, foram fiscalizados 24.131 condutores e 64.583 veículos, registando-se 6.150 infrações, das quais 747 por excesso de velocidade e 169 por condução sob efeito do álcool. Foram também detetadas faltas de seguro, uso indevido do telemóvel e desrespeito pelo cinto de segurança.

Em comparação com o período homólogo de 2024, houve um aumento de acidentes (2.499, mais 244), 753 feridos (+6) e 10 vítimas mortais (+5). Entre os acidentes mortais, destacam-se casos em Abrantes, Aveiro, Amadora, Vila Nova de Gaia, Lisboa, Sintra, Figueira da Foz, Odivelas e Funchal, envolvendo essencialmente despistes e colisões com veículos.

A PSP reforça que continuará atenta e apelou à população para conduzir com prudência, adaptando a velocidade às condições da estrada, evitando álcool e distrações como o uso do telemóvel, e tendo especial atenção em zonas de grande concentração de pessoas.

