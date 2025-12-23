Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Do total de detenções, 181 estiveram relacionadas com crimes rodoviários, incluindo 131 por condução em estado de embriaguez e 50 por condução sem habilitação legal. Foram ainda detidos 21 indivíduos por crimes contra a propriedade, como furtos e roubos, e 28 suspeitos por tráfico de estupefacientes, com a apreensão de 44.456 doses individuais de droga. Durante este período, a PSP apreendeu também seis armas de fogo, 45 armas brancas, 69 munições, 33 outras armas e 6.676 artigos de pirotecnia.

No âmbito do controlo de fronteiras, a PSP deteve 12 cidadãos em situação ilegal no país, fiscalizou 161.364 estrangeiros e elaborou 25 participações e autos de notícia por infrações à lei dos estrangeiros. Foram ainda realizadas 446 interceções, três recusas de entrada em território nacional e três notificações de abandono voluntário.

A fiscalização rodoviária incidiu sobre 6.927 condutores e 29.258 viaturas, resultando na deteção de 2.060 infrações, entre as quais 288 por excesso de velocidade, 177 por falta de inspeção periódica, 84 por ausência de seguro obrigatório, 53 por condução sob efeito do álcool e 34 por uso indevido do telemóvel ao volante.

Em termos de sinistralidade, os 922 acidentes registados provocaram 300 feridos, 13 graves e 287 ligeiros, e uma vítima mortal, em Abrantes, Santarém, no dia 18 de dezembro. A PSP reforça que a operação visa não apenas a fiscalização, mas também a prevenção e sensibilização dos condutores, apelando a cuidados redobrados, como moderação de velocidade, respeito pelas condições meteorológicas e do piso e pausas regulares em viagens longas.

