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O Comando Distrital de Viana do Castelo preparou um dispositivo multidisciplinar e de alta visibilidade para responder à elevada afluência esperada durante a Romaria de Nossa Senhora da Agonia. A operação pretende garantir a segurança dos cidadãos, a ordem pública, a fluidez do trânsito e uma resposta rápida a eventuais ocorrências.

O planeamento operacional está organizado em quatro eixos fundamentais. O primeiro passa pela integração de diferentes valências policiais, com equipas de Trânsito, Investigação Criminal, Intervenção Rápida, bem como patrulhas apeadas e motorizadas.

O dispositivo será ainda reforçado com elementos de outros comandos, das Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI) e do Destacamento da Unidade Especial de Polícia.

A PSP prevê também a utilização de sistemas de recolha de imagem através de drones, destinados à monitorização, em tempo real, de aglomerações e à gestão dos fluxos de multidões.

Na área da mobilidade, será assegurada uma regulação dinâmica da circulação rodoviária e pedonal, com acompanhamento das principais vias de acesso e saída da cidade. A PSP alerta que o trânsito no centro de Viana do Castelo ficará significativamente condicionado durante os festejos.

Em articulação com os restantes agentes de proteção civil, o dispositivo foi estruturado para permitir uma resposta célere perante qualquer situação de emergência. A PSP apela, contudo, ao sentido de cidadania e autoproteção de vianenses e visitantes.

Quais as recomendações da PSP?

Entre as recomendações deixadas pela polícia está o cuidado com objetos de valor, como carteiras, telemóveis e documentos, que devem ser guardados preferencialmente nos bolsos da frente das calças. Malas, carteiras e mochilas devem permanecer fechadas e junto à parte frontal do corpo, evitando transportá-las às costas ou em situações de menor atenção.

A PSP aconselha ainda a não ostentar objetos de elevado valor, grandes quantidades de dinheiro ou joias vistosas em zonas de grande concentração de pessoas. É igualmente recomendado um cuidado especial durante desfiles, procissões e momentos de fogo de artifício.

Os objetos de valor não devem ser deixados à vista no interior de veículos estacionados.

Trânsito condicionado durante os festejos

Face às limitações previstas no centro da cidade, a PSP recomenda a utilização de parques de estacionamento periféricos e a opção pelos transportes públicos, de forma a facilitar a circulação.

Em caso de emergência, deve ser acionado de imediato o número europeu 112.

A PSP salienta que os agentes estarão permanentemente junto da população ao longo dos festejos, com o objetivo de contribuir para um ambiente seguro durante a Romaria de Nossa Senhora da Agonia.

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