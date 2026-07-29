Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A criminalidade automóvel continua a ser uma das prioridades da Polícia de Segurança Pública (PSP), que considera este fenómeno de elevada importância e complexidade. Segundo a força de segurança, a Europol identifica esta forma de criminalidade como um dos pilares mais lucrativos da criminalidade organizada, frequentemente associada a outras formas de criminalidade violenta e grave.

Desde 2019, com a criação da Unidade Nacional de Investigação de Criminalidade Automóvel (UNICA), integrada no Departamento de Investigação Criminal, a PSP tem reforçado o combate aos crimes relacionados com este setor. A atuação incide não apenas sobre o furto e roubo de viaturas, mas também sobre ilícitos conexos, como a burla a seguros e o abuso de confiança, com o objetivo de limitar a mobilidade dos grupos criminosos.

Em 2025, a PSP registou 5632 ocorrências de criminalidade automóvel, incluindo 5368 furtos de veículos motorizados, 216 roubos de veículos motorizados e 48 furtos de máquinas industriais e agrícolas. O número representa um aumento de 3% face às 5449 ocorrências registadas em 2024.

Apesar deste crescimento, o valor dos furtos e roubos denunciados diminuiu 16% em comparação com o ano anterior, o que, segundo a PSP, indica que o valor médio dos bens subtraídos foi inferior.

A força de segurança destaca ainda a evolução da taxa de recuperação de veículos furtados ou roubados, que passou de 62% em 2024 para 66% em 2025, o melhor resultado alcançado desde a criação da UNICA.

No que diz respeito ao furto de componentes de veículos, a PSP refere que os casos envolvendo, sobretudo, volantes multifunções e consolas centrais permaneceram concentrados nas áreas metropolitanas do Porto, responsáveis por 74% das ocorrências, e de Lisboa, com 15%.

Já o furto de catalisadores registou 465 ocorrências em 2025, concentradas maioritariamente no Comando Metropolitano de Lisboa, que representou 48% dos casos, e no Comando Distrital de Setúbal, com 10%. Neste tipo de crime foram identificados 237 suspeitos.

Os dados provisórios relativos ao primeiro semestre de 2026 apontam para um aumento de 5% nos furtos de veículos motorizados, que passaram de 2541 para 2670 ocorrências, e para uma subida de 19% nos roubos de viaturas, de 97 para 115 casos. Em sentido inverso, os furtos de máquinas industriais ou agrícolas diminuíram 37%, passando de 27 para 17 ocorrências.

A PSP salienta igualmente o reforço da atividade repressiva durante este período. As detenções por furto de veículo motorizado aumentaram de 47 para 86, enquanto as detenções por roubo de viatura duplicaram, passando de 14 para 28.

No âmbito da prevenção, a PSP recomenda que os condutores estacionem os veículos em locais bem visíveis e iluminados, mantenham as viaturas fechadas e trancadas e evitem deixar objetos de valor ou documentos no interior. Caso seja indispensável guardar bens no veículo, estes devem permanecer ocultos em compartimentos fechados e de difícil acesso.

A polícia apela ainda à denúncia imediata de qualquer furto ou roubo, sublinhando que a rapidez na comunicação dos factos facilita a investigação e a identificação dos suspeitos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.