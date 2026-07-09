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O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, recuperou, ao longo desta semana, vários artigos musicais furtados, na sequência de diligências de investigação realizadas nos concelhos de Sintra e de Lisboa.

Segundo a PSP, os agentes foram alertados para o furto de objetos musicais do interior de um veículo, ocorrido no concelho de Vila Franca de Xira, entre os dias 9 e 10 de junho. O material pertencia a vários músicos e técnicos que acompanham a cantora Nena, bem como à própria artista.

Entre os artigos recuperados encontram-se duas guitarras acústicas com as respetivas caixas de transporte, uma guitarra baixo customizada com padrão de veios de madeira e eletrónica personalizada, acompanhada da respetiva mala de transporte, uma guitarra elétrica vermelha com caixa de transporte, um sistema de transmissão wireless, um estojo para guitarra elétrica e uma mala de transporte para sistema wireless.

De acordo com a PSP, o valor dos objetos recuperados ultrapassa os 10 mil euros.

A polícia refere ainda que parte do material furtado já tinha sido transacionado por um indivíduo numa loja de compra de artigos usados, na cidade de Lisboa, onde foi possível proceder à apreensão desses objetos.

A cantora tinha partilhado no Instagram que a carrinha da banda tinha sido assaltada na zona da Póvoa de Santa Iria. O material recuperado não é, contudo, a totalidade desaparecida.

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