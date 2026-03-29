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Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica que "através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, deteve, no dia 27 de março, na freguesia de Vila Franca de Xira, dois homens com 21 e 24 anos pelo crime de furto de combustível".

Segundo a PSP, a detenção aconteceu no "âmbito de um policiamento preventivo, os Polícias detetaram uma viatura ligeira, estacionada de uma maneira suspeita, junto a uma viatura pesada (mercadorias). Ao iniciarem a abordagem, verificaram que um indivíduo se encontrava no interior da viatura ligeira, enquanto o outro indivíduo, permanecia agachado junto ao depósito de combustível da viatura pesada, munido de duas garrafas. Ao notar a presença desta Polícia, um dos indivíduos tentou ocultar-se sob a viatura pesada, tendo sido intercetado de imediato".

Após formalização da denúncia, por parte da empresa proprietária da viatura, manifestando intenção de procedimento criminal, foi dada voz de detenção aos suspeitos e apreendido o seguinte material: três garrafas de um litro com combustível, uma chave inglesa e uma chave de fendas.

Os detidos, "já com bastantes antecedentes por crimes contra o património, tendo já sido detidos e investigados pela PSP por crimes de furto qualificado, foram libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público, da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local - Vila Franca de Xira", explica o comunicado.

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