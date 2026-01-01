Em comunicado, a PSP explicou que "das detenções efetuadas, 166 detenções foram por crimes rodoviários, nomeadamente 90 por condução em estado de embriaguez, 61 por falta de habilitação legal para conduzir e 15 por outros crimes rodoviários.

A PSP também revelou que foram detidos "18 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 33 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 17.211 doses individuais".

Também neste período, a PSP apreendeu cinco armas de fogo, 15 armas brancas, 22 munições e quatro outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das doze detenções efetuadas por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 12.437 artigos de pirotecnia.

Relativamente à prevenção e fiscalização nas estradas, foram fiscalizados 7.980 condutores e controladas 24.780 viaturas por radar, sendo detetadas 2.121 infrações à legislação rodoviária. Das contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se:

328 por excesso de velocidade;

211 por falta de inspeção periódica obrigatória;

82 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;

43 por condução sob influência do álcool;

41 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; e

14 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Quanto à sinistralidade rodoviária, nos últimos cinco dias, "na área de responsabilidade da PSP, foram registados 642 acidentes, dos quais resultaram 169 feridos (nove feridos graves e 160 feridos ligeiros) e, lamentavelmente, três vítimas mortais".