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Realizada anualmente desde 2012, a operação é desenvolvida pelos agentes das Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV), que promovem contactos individuais de prevenção criminal e ações de sensibilização dirigidas à população idosa.

Segundo a PSP, o principal objetivo é intensificar o contacto direto e o diálogo com pessoas com mais de 65 anos, permitindo detetar precocemente situações de fragilidade social, vulnerabilidade física ou psíquica e suspeitas de crimes, nomeadamente violência doméstica e outros crimes contra a integridade física. A operação pretende ainda assegurar o apoio necessário através da articulação com entidades parceiras.

A força de segurança alerta que as vulnerabilidades físicas, psíquicas e mentais associadas ao envelhecimento, bem como a perda de autonomia, tornam os idosos mais expostos a crimes contra o património, como furtos, roubos, burlas e extorsões, contra a liberdade pessoal, como ameaças, coação e sequestro, e contra a integridade física, incluindo violência doméstica e maus-tratos.

A PSP sublinha igualmente que, além dos riscos objetivos, muitos idosos enfrentam situações de solidão, abandono e vulnerabilidades económicas, habitacionais, de higiene ou de saúde, que podem agravar o isolamento e conduzir a situações de elevado risco. A identificação precoce de casos de violência doméstica, em particular de origem filioparental, assume especial importância devido à maior fragilidade desta população.

Durante a operação, os agentes das EPAV procuram identificar indicadores de risco e partilhar essa informação com instituições de apoio social, serviços de saúde e outras entidades competentes, respeitando as áreas de intervenção de cada uma.

Nesta edição, a PSP destaca ainda a promoção de competências digitais junto da população sénior, com o objetivo de combater o isolamento e a solidão através de uma utilização mais segura das novas tecnologias.

A polícia refere também que, em muitos casos, os agentes das EPAV representam a única companhia regular de alguns idosos, estabelecendo uma relação de proximidade que considera ser uma das principais expressões do policiamento de proximidade.

Em paralelo, a PSP mantém em funcionamento o programa "Estou Aqui Adultos!", criado em 2015 e destinado a pessoas com potencial de perturbação da referenciação espácio-temporal. A iniciativa permite facilitar o reencontro de pessoas perdidas ou desorientadas com os respetivos familiares ou instituições de apoio.

Desde o lançamento do programa, a PSP promoveu o reencontro de 133 pessoas com as suas famílias, atribuiu mais de 22 mil pulseiras e conta atualmente com mais de sete mil utilizadores deste mecanismo de proteção.

A PSP recorda ainda que qualquer cidadão pode denunciar suspeitas de crimes contra pessoas idosas através dos endereços eletrónicos violenciadomestica@psp.pt e proximidade@psp.pt, ou presencialmente em qualquer esquadra da PSP.

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