Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O principal objetivo da operação é prevenir comportamentos aditivos, como o consumo de algumas substâncias psicoativas, a dependência de videojogos e a utilização excessiva de dispositivos eletrónicos.

Segundo a PSP, os padrões de consumo entre os jovens têm mudado ao longo dos anos. Para além do álcool, verifica-se um aumento da utilização de canábis, assim como do consumo de ecstasy e anfetaminas. Paralelamente, a dependência de videojogos e de outras plataformas virtuais tem vindo a crescer, sobretudo durante o período da pandemia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu, em 2018, a perturbação de adição aos videojogos no Manual de Classificação Internacional de Doenças (ICD-11). Esta dependência caracteriza-se por:

Falta de controlo sobre o tempo gasto a jogar;

Prioridade crescente dada aos videojogos em detrimento de outras atividades diárias;

Continuação ou aumento do jogo apesar de consequências negativas significativas em várias áreas da vida.

A PSP alerta ainda para a dependência de dispositivos eletrónicos e redes sociais. Dados do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) indicam que:

61% dos jovens usam a internet 4 horas ou mais por dia, sendo que 40% ultrapassam 5 horas;

41% iniciaram o uso da internet antes dos 10 anos;

O telemóvel é o equipamento mais utilizado (92%), seguido do computador portátil (51%);

97% dos jovens de 18 anos usam redes sociais, com 37% a passar 4 horas ou mais por dia;

61% jogam online, sendo que 6% passam 6 horas ou mais a jogar diariamente.

A PSP apela à comunicação de situações relacionadas com adições em jovens, seja em contexto escolar ou noutro ambiente. A intervenção pode ser solicitada presencialmente ou através do e-mail escolasegura@psp.pt, estando as EPES disponíveis para ações de sensibilização ou pedidos de intervenção.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.