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A PSP indica que, entre janeiro e abril, foram detetados 3413 condutores em excesso de álcool durante a condução. Deste total, 2029 foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro, valor que configura crime rodoviário, enquanto 1384 foram alvo de contraordenação.

Durante o mesmo período, a PSP realizou 7027 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, nas quais fiscalizou 239872 condutores e efetuou 68421 testes de alcoolemia.

Além das infrações relacionadas com o consumo de álcool, a força policial registou ainda 75947 contraordenações rodoviárias e 4262 crimes rodoviários.

A PSP lembra que diversos estudos científicos demonstram que a condução sob o efeito do álcool provoca perturbações ao nível cognitivo, do processamento da informação e da coordenação motora, reduzindo significativamente a capacidade de reação a situações inesperadas.

No balanço dos primeiros quatro meses do ano, a PSP contabilizou, na sua área de responsabilidade, maioritariamente centros urbanos, 19709 acidentes rodoviários, que resultaram em 30 vítimas mortais, 242 feridos graves e 5498 feridos ligeiros. A polícia volta a apelar à responsabilidade dos condutores e à colaboração de todos na redução da sinistralidade rodoviária.

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